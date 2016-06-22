Тбилиси, 22 июня, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Грузия увеличит свое присутствие в составе Миссии Евросоюза в Центральноафриканской Республике на 20 военнослужащих. Парламент Грузии на пленарном заседании 22 июня единогласно, 85 голосами, одобрдил указ президента Грузии «Об отправке одного взвода Вооруженных сил Грузии с целью участия в военной учебной миссии Евросоюза в Центральноафриканской Республике».

Флаг Грузии

С указом за №3, изданным 21 июня текущего года, депутатов ознакомила секретарь Совета национальной безопасности Ирина Имерлишвили. По ее информации, на сегодняшний день в составе миссии военных советников ЕС в ЦАР, в группе быстрого реагирования, несут службу пятеро грузинских военнослужащих.

После одобрения указа президента парламентом в состав миссии ЕС вольются еще 20 военнослужащих из Грузии.