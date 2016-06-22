Тбилиси, 22 июня, 2016, 19:41 — ИА Регнум. Парламент Грузии на пленарном заседании 22 июня единогласно, 87 голосами, принял заявление о правилах этики в предвыборный период. Проект документа, инициированный «Свободными демократами», поддержали и фракции, входящие в парламентское большинство.

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Принятым заявлением парламент призывает все политические партии отказаться от языка насилия, провокационных, клеветнических, ксенофобских, оскорбительных, содержащих угрозы или подстрекающих к насилию высказываний.

В документе подчеркивается недопустимость использования административных ресурсов в избирательных целях и важность деполитизации всех государственных структур, муниципальных органов, полиции и армии.

Согласно заявлению, государство должно обеспечить исполнение своей эксклюзивной обязанности с целью превенции и пресечения насилия.

Парламент обращается к СМИ и призывает их соблюдать принципы одинакового, непредвзятого отношения ко всем участвующим в выборах политическим субъектам и объективно и сбалансированно освещать их деятельность в рамках предвыборной кампании.

В заявлении выделяется особая роль суда в процессе вынесения независимых, непредвзятых и объективных решений по связаным с выборами спорам и признается верховенство решения суда.

Депутаты заявляют, что будут интенсивно сотрудничать с международными и местными наблюдателями и предоставлять им всю необходимую для оценки процесса выборов информацию.

В заявлении говорится о том, что эти правила должны соблюдать как лидеры политических партий, так и их члены и активисты, что обеспечит свободную и демократическую среду как во время избирательной кампании, так и в последующий период.

Как известно, парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября.