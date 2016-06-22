Донецк, 22 июня, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Большинство граждан ДНР выступают за интеграцию и развитие тесных отношений с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 22 июня, во время прямой линии с жителями Киева заявил глава ДНР Александр Захарченко.

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«Наши жители сделали выбор в пользу России. Потому что понимали, что в рамках Украины их будут просто уничтожать или выдавливать из страны. И ведь до сих пор ничего не изменилось. Где внятное сопротивление режиму узурпаторов? Где выражение другого мнения на выборах? Люди, которые против хунты, просто не пошли на выборы, и что получилось? Что Украина проголосовала за тех, кто пытается уничтожить Донбасс», — считает Захарченко.

По его словам, ВС ДНР одержали локальную победу над Киевом.

«Вы скажете, что любое выражение несогласия с бандеровским режимом чревато насилием по отношению к несогласным? Я Вас уверяю, что мы здесь, в Донбассе, прекрасно это знаем. Хотя есть разница. В то время как на Украине неугодных бросали в мусорные баки и обливали зелёнкой, у нас в мирных граждан «бросали» снаряды из боевых самолётов, «градов», «точек-У», танков и САУ. Но мы не сдались и победили. Понятно, что победа наша — локальная, не окончательная, но всему своё время», — сказал Захарченко.

Глава ДНР выразил уверенность в том, что население ДНР пока не готово воспринимать проукраинскую риторику.

«Мы здесь прекрасно понимаем, что наша власть более легитимна, чем киевская хунта. Однако это понимание, так сказать, не операционально. Или вы предлагаете нам судиться с киевской хунтой в международных инстанциях?.. Мы не воюем с украинцами хотя бы потому, что среди нас много украинцев. Но с нами воюют под флагом, который является государственным флагом государства Украина. Да, государства, которое было захвачено и разрушено, но тем не менее. Что-то не видели мы на Украине восстаний против режима неонацистов и бандеровцев. Поэтому сегодня мало кто у нас готов говорить о проукраинской позиции даже теоретически», — добавил Захарченко.

В то же время лидер ДНР заявил о готовности восстанавливать тесные экономические и торговые связи с соседними украинскими областями.

«Я понимаю и чувствую, что обстановка вокруг Донбасса меняется. Многие соседние регионы понимают, что надо налаживать свои отношения с нами. Без Киева. Киев — болен. Там у власти маньяки, заражённые человеконенавистнической идеологией. А властям в регионах и на местах — если это честные власти — надо обеспечивать приличный уровень жизни своим жителям… Уже не первый раз в Донецке появляются ходоки от ближайших соседей и не только ближайших. Все нормальные люди понимают, что надо налаживать горизонтальные связи на благо своих жителей. И мы с пониманием относимся к таким контактам. Не скажу, что мы за ними прямо-таки гонимся, пока есть что делать у самих себя. Но уже ближайшее будущее будет диктовать нам налаживание кооперации. Точнее, восстановление. Ведь раньше она была», — подчеркнул Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня Захарченко заявил, что ДНР не будет проводить референдум о присоединении республики в состав Российской Федерации. «А Россию об этом спросили? Это если вспомнить, что для воссоединения нужны две стороны», — сказал Захарченко. При этом он заверил, что у ДНР «нет средств на проведение референдума».