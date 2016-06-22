Вашингтон, 22 июня, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Министерство энергетики США сообщает, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю (с 10 по 17 июня) сократились на 0,9 млн баррелей — до 530,6 млн баррелей. Советующая информация опубликована сегодня, 22 июня, на сайте американского ведомства.

sadda.co Нефть

Как сообщает ИА REGNUM, цены на нефть 22 июня поднялись выше 50 долларов за баррель на фоне данных Американского института нефти (API) и в ожидании статистики Минэнерго страны. Так, по состоянию на 08.12 мск стоимость нефти марки Brent поднималась на 0,63% до $50,94 за баррель, цена WTI — на 0,70%, до $50,20.

Позже нефть немного просела и по состоянию на 19:30 мск торгуется на уровне $49,80 за баррель.