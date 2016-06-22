Брюссель, 22 июня, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель намерен созвать специальный саммит Евросоюза, независимо от того, останется ли Великобритания в ЕС или нет, передает Associated Press. Цель саммита — выяснить, что вынуждает блок «сойти с рельсов».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Замок

Мишель говорит, что он хочет провести неформальную встречу, потому что видит «ясный сигнал недовольства во всей Европы, а не только в Британии».

«Мы чувствуем все больше и больше сомнений относительно европейского проекта», — добавил он.

28−29 июня состоится запланированный саммит ЕС, где будут подведены итоги референдума в Британии. Мишель, как и некоторые другие европейские политики, считает, что проблема ЕС намного шире, чем Brexit. Он видит необходимость в фундаментальных оценках развития евроинтеграции.