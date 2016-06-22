Курган, 22 июня, 2016, 19:18 — ИА Регнум. В Кургане пострадавшие от паводка граждане и организации смогут получить налоговую льготу. Соответствующее решение приняли депутаты городской думы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации.

Ivan Sinichkin Затопивший паводком дом

Согласно решению думы, граждане и организации освобождены от земельного налога за 2016 год. Для получения льготы им необходимо до 31 декабря написать в специальный уполномоченный орган заявление о получении справки, подтверждающей факт затопления участка. А после этого до 1 февраля 2017 года обратиться в налоговые органы по месту нахождения земельного участка с заявлением о предоставлении льготы и с полученной справкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, паводок произошёл в апреле. Особенно сильно от него пострадали города Далматово и Шадринск.