Ижевск, 22 июня, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Количество депутатов Государственного совета Удмуртии могут сократить на 30%. Указанная инициатива нашла поддержку на федеральном уровне, заявил спикер Госсовета Владимир Невоструев, сообщает Udm-info.

geralt Тридцать процентов

В настоящее время в республиканском парламенте трудится максимально возможное по законодательству количество депутатов — 90 человек, минимальное число — 35 депутатов, в случае принятия инициативы в Госсовете останется 60 народных избранников.

Невоструев отметил, что пропорция депутатов от партий и одномандатников сохранится и составит 50% на 50%. По словам главы парламента, рассматривались варианты количественного состава депутатов в соседних регионах — Татария, Пермский край. «Конечно, нам тут есть возможность еще поработать», — считает он.

Работа по данной инициативе начнется осенью текущего года, планируется, что закон об изменении числа депутатов Государственного совета Удмуртии рассмотрят также в этом году. Однако не исключается, что решение вопроса перенесут до выборов в 2017 году.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре 2014 года глава Удмуртии Александр Соловьев подписал указ об оптимизации штата государственных служащих в республике на 15%. Согласно документу, оптимизация коснулась служащих органов государственной власти, территориальных органов государственной власти, а также правительства и главы республики.

Кроме того, сократить количество чиновников намеревались в аппарате Государственного совета республики, государственном контрольном комитете, в аппарате уполномоченного по правам человека в Удмуртии, уполномоченного по защите прав предпринимателей и в Центризбиркоме. Летом 2015 года руководитель аппарата Госсовета Дмитрий Шмелев сообщил, что планируется сократить численность аппарата парламента на 10%. На тот момент аппарат насчитывал 97 служащих, которые обеспечивали деятельность 90 парламентариев, в том числе помогали в подготовке мероприятий Госсовета, выполняли аналитическую, юридическую, организационную функции.

В мае текущего года, в рамках совещания с участием главы региона Александра Соловьева принято решение о сокращении числа депутатов Государственного Совета.