Великий Новгород, 22 июня, 2016, 19:06 — ИА Регнум. В Новгородской области ЕГЭ по математике на профильном уровне 6 июня написали 1575 человек, из них только один набрал 100 баллов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента образования и молодёжной политики региона.

Заболотский Николай. За учебой. 1951

Ранее сообщалось, что ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов написали 23 человека — на 9 больше, чем в прошлом году.

Сегодня, 22 июня, в регионе начались резервные дни для сдачи единого государственного экзамена. В Новгородской области ЕГЭ по химии в резервные дни сдавали 18 человек, по обществознанию — три человека. Для сдачи экзаменов в Великом Новгороде задействован пункт в средней школе № 2 с углублённым изучением английского языка.

Напомним, что в резервные дни участники сдают экзамены в случае совпадения выбранных экзаменов в один день, неявки на экзамен по уважительной причине. Также в резервные дни можно пересдать экзамен по одному из обязательных предметов (русский язык или математика), если выпускник текущего года получил по нему результат ниже минимального количества баллов.