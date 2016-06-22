Москва, 22 июня, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями Общероссийского исторического собрания заявил, что России нужно больше хорошей литературы, и не только военной. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает телеканал RT.

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На встрече с российским лидером кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский обратился к Путину со следующими словами: «Скажите Ливанову (министр образования России — прим ред.), что надо больше военной литературы, особенно сейчас. Меня он не услышит, а вас может услышать».

Путин возразил, что России нужно больше не военной литературы, а хорошей литературы. При этот Путин процитировал отрывок о переправе из поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин», добавив, что в нынешние времена нужны такие литературные произведения, которые «берут за душу».

«Военная тематика очень важна, но нам не меньше нужно позитива сегодняшнего дня, будущего», — отметил президент. Он напомнил расхожий штамп о том, что без знания собственной истории невозможно смотреть в будущее. «Это известный штамп, но он правильный. И от него никуда не деться. Но Ливанову все скажу», — сказал Путин.

Напомним, Первое Общероссийское историческое собрание открылось в Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве 22 июня. Собрание открыл председатель Российского военно-исторического общества, министр культуры РФ Владимир Мединский.

Участники собрания намерены обсудить роль исторической науки в сегодняшнем общественно-политическом контексте и национальном самосознании, и возможности противодействия фальсификации истории.