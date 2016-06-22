Тегеран, 22 июня, 2016, 18:59 — ИА Регнум.



Montague Smith «Боинг-747»

Предварительное соглашение между Ираном и компанией «Боинг» подразумевает покупку 109 самолетов, половина из которых — узкофюзеляжные лайнеры, а другая — «широкофюзеляжки», передает Reuters. В дополнение к 737 и 777 моделям, объявленным ранее, IranAir рассматривает приобретение «Боинг-747» последней серии. Соглашение еще предстоит одобрить правительствам США и Ирана, на правах анонимности говорит иранский чиновник. Половину сделки составят узкофюзеляжные «Боинги-737». Платежные механизмы и финансирование сделки, в том числе валюта, в которой будет проводиться оплата, до сих пор не определены, добавил чиновник. Некоторые из самолетов, как ожидается, будут сданы в аренду.