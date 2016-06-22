Нижний Новгород, 22 июня, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Нижегородским аграриям придется постараться и к 2017 году вдвое увеличить поголовье мясных пород крупного рогатого скота. Соответствующая задача поставлена перед областным Минсельхозом главой региона Валерием Шанцевым.

Liotard, Jean Etienne. Пейзаж с коровами и пастушкой. 1760

По данным регионального Минсельхоза, на сегодня регион полностью обеспечивает себя зерном, картофелем и основными видами овощей. Самообеспечение молочными продуктами составляет 70%. При этом по данным Росстата, объем продукции сельхозпроизводителей в Нижегородской области растет на 20% быстрее, чем в целом по стране.

Поэтому основной задачей на сегодняшний день губернатор Валерий Шанцев считает увеличение производства мяса.

«Уровень самообеспечения по мясным продуктам все еще около 40%. Мы выплачиваем субсидии на строительство животноводческих комплексов, компенсируем часть процентной ставки по кредитам — поддерживаем как «скороспелые» подотрасли, свиноводство и птицеводство, так и мясное скотоводство. Перед региональным министерством сельского хозяйства поставлена задача к 2017 году поголовье крупного рогатого скота мясных пород увеличить вдвое — до 10 тыс. голов. Тогда мясо для жителей региона станет дешевле, не теряя своего качества», — уверен Шанцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2009 году Шанцев утвердил программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего субсидирования животноводства. Так, за один литр произведенного молока каждое предприятие получает 1,85 рубля, при условии модернизации животноводческих объектов хозяйству выплачивается дополнительная субсидия в размере 1,85 рубля, за реконструкцию доплачивают два рубля, за новое строительство — три.

С 2014 года в рамках программы началось строительство животноводческих комплексов. Субсидии до 140 тыс. рублей на одно скотоместо дойного стада предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям Нижегородской области на возмещение части затрат на строительство животноводческих объектов по производству молока.

За период реализации программы введено в эксплуатацию 514 животноводческих объекта, переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов скота, дельный вес молока первого и высшего сорта составил 98%, удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 2 раза выше среднероссийского уровня (10,6%).