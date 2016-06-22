Старая Русса, Новгородская область, 22 июня, 2016, 18:54 — ИА Регнум. В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Старорусского муниципального района Новгородской области, по данным на сегодня, 22 июня, представлены заявления и документы от шести претендентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации района.

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Главой района, в частности, изъявили желание стать безработный Алексей Александров (последнее место работы и занимаемая должность — оператор котла на ООО «Парфинский фанерный комбинат»), заместитель главы администрации Старорусского района Игорь Ананьев и первый заместитель главы администрации Василий Бордовский — он руководит районом после отставки с этого поста Андрея Быкова. Также на пост главы Старорусского района претендуют исполнительный директор ООО «ДМ-Агро» Игорь Степченко, военный пенсионер Алексей Федоров и председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Боровичского муниципального района Ксения Черепанова.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы района состоится в Старой Руссе 12 июля.

Напомним, прежний глава Старорусского района Андрей Быков, который дважды избирался на этот пост на прямых выборах (в последний раз — в 2014 году), ушёл в отставку и с 1 июня работает в правительстве Новгородской области в должности советника губернатора. С 2015 года в Новгородской области прямые выборы глав муниципалитетов отменены, они избираются по конкурсу.