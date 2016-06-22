Нью-Дели, 22 июня, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Всего за сутки в Индии от ударов молний погибли более 90 человек, в разных штатах страны. Об этом сегодня, 22 июня, пишет Guardian со ссылкой на местные власти.

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Сообщается, что в штате Бихар от удара молний скончались 56 человек. В штатах Джаркханда, Мадхья-Прадеш и Уттар-Прадеш от ударов молний в общей сложности погибли 37 человек.

Таким образом число жертв ударов молний составило 93 человека всего за одни сутки.

Метеорологи предупреждают, что на востоке Индии в ближайшие несколько дней ещё будут продолжаться ливневые дожди с сильными грозами.