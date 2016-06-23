Москва, 23 июня, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Законопроект о социальной поддержке «детей Чернобыля» внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

ИА REGNUM Госдума

Предложенный проект федерального закона в русле позиции Конституционного суда Российской Федерации и с учетом обращений общественных объединений чернобыльцев предлагает восстановить социальную справедливость и приравнять граждан, которые находились в состоянии плода в утробе женщин, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Маяк», последствий сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также катастрофы на Чернобыльской АЭС, по своему статусу к правовому положению лиц, эвакуированных из зоны радиационного загрязнения.

«Выражая глубокую озабоченность сохраняющимся влиянием последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, важности предстоящего 30-летия катастрофы, мужеству и самоотверженности участников ликвидации катастрофы, можно констатировать, что граждане заслужили соответствующие социальные гарантии, в том числе и дети инвалиды, которые ими стали, вследствие катастрофы», — отметил один из авторов Андрей Руденко. «Государство в неоплатном долгу перед всеми гражданами, участвующими в ликвидации, военнослужащими, которые не щадя своей жизни и здоровья, выполняли свой долг по нейтрализации катастрофы», — сказал депутат.

Парламентарии намерены внести серию законопроектов, направленных на поддержку чернобыльцев — внесенный первый из пяти инициатив.