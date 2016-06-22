Санкт-Петербург, 22 июня, 2016, 18:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге экстренные службы проверяют информацию о взрыве на втором этаже здания в Кировском районе города. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает пресс-служба управления МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Владимир ЧПаев Полиция России

Сообщается, что в экстренные службы города поступила информация о взрыве на втором этаже здания по адресу: Урюпинский переулок, 15. При этом полиция сообщает, что взрыв произошел в здании на улице Маршала Говорова, 47. Стоит отметить, что эти две улицы пересекаются.

По данным Life на место происшествия выехала оперативная группа, чтобы проверить информацию о взрыве. Здание принадлежит компании «Европром». Об инциденте сообщили сотрудники компании.

Информация уточняется.