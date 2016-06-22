Радио REGNUM: второй выпуск за 22 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 июня, 2016, 18:39 — ИА Регнум. В информационном выпуске — главные новости:
- «Остановите их, господин Президент!» — открытое письмо Президенту России
- Абхазская партия «Апсны» и ИА REGNUM подписали Меморандум о сотрудничестве
- Новый план Барбаросса уже подписан — Владимир Жириновский видит аналогии с 1941 годом
- Новая Стратегия национальной безопасности Молдавии: главная угроза — Россия
- Гагаузия: Турция идет по следам России
- «Сохранение границ советской Молдавии — утопия»: считают в Приднестровье