Ростов-на-Дону, 22 июня, 2016, 18:35 — ИА Регнум. В Ростовской области все больше выпускников интересуются точными науками. Об этом говорят сами за себя и результаты ЕГЭ по профильной математике. Так, наивысший балл по «царице наук» получили семь выпускников Дона. Об этом ИА REGNUM 22 июня сообщили в региональном министерстве общего и профессионального образования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экзамен

Экзамен проводился 6 июня, его сдавали более 11 тысяч человек. Количество «стобалльников», отмечают в ведомстве, по математике профильного уровня оказалось в семь раз больше, чем в 2015 году, когда высший балл получил только один участник ЕГЭ.

Кроме того, среди 9 тыс. выпускников, сдающих ЕГЭ по обществознанию, 100 баллов набрал один человек. В 2015-м таких результатов не добился никто.

Напомним, что 22 июня начались «резервные дни» сдачи ЕГЭ. Воспользоваться возможностью могут те, кто не смог этого сделать досрочно или в период основного этапа по уважительной причине.

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