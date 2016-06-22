Симферополь, 22 июня, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Председатель Совмина Крыма Сергей Аксёнов назвал арест мэра Керчи по подозрению во взяточничестве «продолжением системной работы по искоренению коррупции». Самого Сергея Писарева Аксёнов назвал уже «бывшим» главой администрации Керчи. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Андрей Товстыженко Край земли

«Уверен, что правоохранительные органы во всём разберутся, а суд даст должную оценку действиям бывшего главы администрации, — написал Аксёнов. — Благодарю МВД по Республике Крым, Следственный комитет и ФСБ за системную работу и конкретный результат. Все органы сработали на «отлично», надеюсь, работа в этом же направлении будет продолжена».

Как сообщало ИА REGNUM, мэра Керчи Сергея Писарева подозревают в получении взятки в особо крупном размере, его задержали 21 июня 2016 года.

По версии правоохранительных органов, он получил 50 тыс. долларов США наличными за «совершение действий по выделению земельных участков под коммерческое использование». За оговоренную сумму Писарев должен был «решить вопрос» о выделении четырёх участков на Аршинцевской косе и одного на улице Театральной.

«В украинские времена торговля землёй на побережье была одним из главных источников криминального дохода местных чиновников. Мы твёрдо намерены положить конец этому безобразию. Будем ловить и сажать, пока не поймут, что воровать и брать взятки грешно», — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.