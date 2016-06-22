Ростов-на-Дону, 22 июня, 2016, 18:33 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону кресло главы администрации Первомайского района займет Артур Григорян. Его назначение уже согласовано с руководством города, и в ходе девятого заседания гордумы руководитель сложил депутатские полномочия. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе Ростовской-на-Дону городской думы 22 июня.

Борис Кустодиев. Кабинет Фурначева. 1917

Напомним, что Артур Григорян был избран депутатом гордумы 13 сентября прошлого года по Октябрьскому одномандатному избирательному округу №16. До прихода в райадминистрацию в течение десяти лет был гендиректором ЗАО «Ростовская СТОА №1 ДАС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кресло главы Первомайского района пустовало около месяца. Должность стала вакантной после того, как её покинул 35-летний Константин Солонский. Он проработал на этом поприще почти 1,5 года. После его ухода исполняла обязанности руководителя заместитель по соцвопросам Наталья Симаченко.