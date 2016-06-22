Калуга, 22 июня, 2016, 18:32 — ИА Регнум. 12 команд из Калуги, Рязани, Тулы, Ярославля и Костромской области приняли участие в Молодежном образовательном военно-историческом форуме Центрального федерального округа. Он проходил с 17 по 21 июня в Костромской области на территории учебного центра 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Комитета по делам молодежи Костромской области

По информации Калужского кадетского многопрофильного техникума, команда этого учебного заведения"Боец» представляла калужский регион. Ребята участвовали в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта — строевом смотре, легкоатлетической эстафете, преодолении полосы препятствий, тактической игре на местности и в выполнении комплексно-силовых упражнений. Также в рамках форума состоялись мастер-классы и обмен опытом в сфере организации патриотического воспитания молодежи.

По итогам форума команда Калужской области заняла первое место. На втором месте команда Тульской области, третьими стали хозяева соревнований — команда Костромской области.