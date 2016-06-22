Киев, 22 июня, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Валюта

Александр Горбаруков ИА REGNUM Арифметика

Курс доллара на Украине продолжает держаться на уровне 25 грн с незначительными колебаниями. В частности, 22 июня Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 24,89 грн.

Как считают эксперты, курс гривны до конца июня может сохраниться в диапазоне 24,7−26 грн. за доллар, и будет тяготеть к нижней части диапазона. Ведущий эксперт информационно-аналитического центра Forex Club на Украине Андрей Шевчишин заявил, что рынок остается сбалансированным, однако полностью исключать небольшие всплески нельзя.

«Ограничивать спрос будет период падения деловой активности, низкий наличный гривневый ресурс для покупок валюты, а также отсутствие спекулятивного спроса, — отметил эксперт (на Украине на этой неделе было 3 официальных выходных дня из-за Троицы, на следующей будет 4 из-за дня Конституции).

Основным риском для валютного рынка Украины выступает референдум в Великобритании по членству в ЕС 23 июня.

«В случае Brexit (выход Великобритании из союза) волна турбулентности накроет мировые финансовые рынки и приведет к скачку стоимости доллара, азиатских валют, а также обвалу британского фунта и евро. Европейская экономика окажется под ударом, что потянет за собой падение украинского экспорта, и ослабление гривны, — спрогнозировал Шевчишин.

Нацбанк Украины при этом продолжает либерализацию — например, с 15 июня банкам разрешено изменять курсы купли/продажи валюты в течение операционного (рабочего) дня — на что ранее действовал запрет, и снижена норма обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 75% до 65%. Кроме того, регулятор отменил лимит выдачи наличности в национальной валюте через кассы и банкоматы, ранее установленный на уровне 500 тыс. грн, и повысил лимит по выдаче наличности в иностранной валюте и банковских металлах в 2 раза.

Однако правительство Украины ожидает, что Нацбанк пойдет на еще большее смягчение валютных ограничений, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман. «Мы ожидаем, что Нацбанк пойдет на смягчение валютных ограничений, и это будет иметь положительное влияние на экономику страны», — сказал он во время визита в США.

Однако Андрей Шевчишин считает, что либерализация валютного рынка не оказывает значимого давления на курс гривны, ведь недоверие к банковскому сектору — более весомый аргумент в пользу валюты.

Бензин

Антимонопольный комитет Украины обещает в «ближайшее время» принять решение по заведенному в начале года деле о наличии заговора сетей АЗС при повышении цен на топливо. Как заявил государственный уполномоченный ведомства Валерий Полюхович, расследование дела уже находится на завершающем этапе.

«Предварительные выводы направлены участникам рынка. Мы ждем от них ответа и будем принимать соответствующие решения, в ближайшее время», — сказал чиновник. По словам Полюховича, на рынке Украины наблюдается ситуация, когда цены ряда сетей АЗС на бензин А-95 завышены на больший уровень, чем это предполагают европейские котировки на топливо.

Сейчас средняя цена на бензин А-95 составляет по Украине 22,20 грн, минимальная — 20,20 гривен, а на отдельных АЗС «элитного сегмента» — 23,98 грн. Для сравнения — еще в мае цена на обычных АЗС А-95 составляла не больше 20,80 гривен, на премиальных — 22,90 грн.

Более того, главный редактор журнала Dengi.ua Александр Крамаренко считает, что если стоимость нефти не будет дальше снижаться, то цена бензина может вырасти до 25 гривен за литр. По его мнению, недавнее укрепление гривны не может догнать рост цен на нефть в сравнении с январем.

«Я думаю, что если нефть не будет дешеветь дальше, то мы будем иметь крепко больше 20. То есть 25 — вполне реалистичный сценарий. Но я думаю, что правительство нажмет на педали Антимонопольного комитета и он займется ценовыми сговорами, о которых так любит говорить», — заявил эксперт в эфире радиостанции «Голос Столицы».

При этом обнародованы данные Главного управления статистики в Киеве, согласно которым в 2015 году предприятия и организации всех видов экономической деятельности столицы Украины, которые отчитывались перед органами государственной статистики области, использовали 261,2 тыс. тонн бензина моторного, что на 31,8% меньше, чем в 2014 году. Использование дизельного топлива в Киеве за год также сократилось, хотя и не столь существенно. Так, в 2015 году предприятиями и организациями города было потреблено 291,7 тыс. тонн дизельного топлива, что на 8,1% меньше, чем в 2014 году.

По данным Ассоциации нефтетрейдеров, падение потребления топлива в 2014—2016 годах на Украине в целом составило более 30%, и это, в свою очередь, создало дополнительный стимул для участников «теневого» рынка активизировать свою деятельность.

МВФ

Несмотря на то, что в целом фонд удовлетворен действиями правительства Гройсмана, нынешние отношения МВФ и Киева, похоже, оставляют желать лучшего. Согласно заявлению премьера Украины, на сегодня общая сумма кредитных средств, которые Украина планирует получить от МВФ в 2016 году, составляет 1,7 млрд долларов — то есть максимум речь идет об одном транше. При этом Гройсман заявил, что для него лично очень важно, чтобы Украина стала экономически независимой.

«Мы не можем жить на постоянных пособиях и траншах… Привлечения средств МВФ — это вынужденное средство для того, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность и провести реформы», — подчеркнул он.

Еще в середине мая заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб говорил, что Украина рассчитывает на три транша в течение года — в июле, в сентябре и в декабре. В начале же года представители правительства Яценюка заявляли, что Украина рассчитывает получить в 2016 году около 10 млрд долларов кредитов от международных финансовых организаций и еще 5 млрд долларов прямых вложений от иностранных инвесторов. При этом предполагалось, что МВФ может предоставить Украине до $5,8 млрд за текущий год.

Одна из основных проблем — желание Кабмина Гройсмана избежать обязательства повышения пенсионного возраста для украинцев. Правительство намерено доказывать МВФ нецелесообразность этого требования в рамках масштабной реформы, которую курирует фонд.

Издание «Сегодня» выяснило, какие реформы Украина должна утвердить ради столь небольших денег от МВФ. Это снижение дефицита бюджета, для чего, конечно же, нужно увеличивать доходы и урезать расходы.

«Поэтому в конце 2016-го планируется провести «нулевую декларацию», которая легализует неофициальные накопления украинцев в обмен на уплату ими дополнительных налогов. Кроме того, налоговики планируют начать в 2017—2018 гг. жестче контролировать доходы граждан в части зарплат в конвертах с помощью непрямого контроля расходов. Условно: купит человек дорогую вещь, и тогда у ГФС появится повод сравнить доходы и расходы гражданина (предельная сумма покупки еще обсуждается)», — заявил источник издания.

Также, по словам источника «Сегодня», в меморандуме МВФ упомянуты такие планы, как введение рынка земли, что позволит снять мораторий на продажу сельхозугодий, введение налога на добычу янтаря, дальнейшая приватизация госпредприятий, приближение системы единого налога к общей базе налогообложения, реформа таможни для повышения сборов и борьбы с контрабандой, причем на сегодня механизмы реализации части этих планов вообще непонятны. Что же касается пенсионной реформы — не исключено, что в итоге властям в Киеве придется пойти на повышение пенсионного возраста до 62—65 лет для мужчин (сейчас 60 лет), но единого мнения на этот счет в Кабмине Гройсмана на сегодня нет.

Глава Министерства социальной политики Андрей Рева прямо говорит, что рано или поздно пенсионный возраст в Украине придется поднимать.

«Вот у нас не хватает денег в Пенсионном фонде. Мы едем занимать на Запад, приезжаем в Германию, встречаемся с Ангелой Меркель и грустно ей в лицо говорим, что у нас не хватает денег на пенсии. О чем она подумает, как вы считаете, если возраст выхода на пенсию в Германии 67 лет?», — отметил министр.

При этом старший экономический советник премьер-министра Владимира Гройсмана словак Иван Миклош в интервью Reuters отметил, что нынешняя цель Киева — если не получить весь транш за один раз, то разделить его выделение на две части, и получить первую в июле, примерно 1 млрд долларов. По его расчетам, этой суммы будет достаточно, чтобы сдерживать внешнее давление, поскольку «отмашка» МВФ позволит занять еще $1 миллиард под гарантии правительства США и получить стабилизационный кредит ЕС. Миклош отметил, что этой суммы будет достаточно для покрытия стоимости 3,5 месяца импорта, в то время как увеличение экспорта зерна, стали и других сырьевых товаров создает дополнительные внешние буферы для Украины.

Елена Билан, главный экономист Dragon Capital, отмечает в своем комментарии, что возможное сокращение объема грядущего третьего транша с $1,7 млрд. до $1,0 млрд не является критичным для Украины, поскольку благоприятные внешние факторы позволяют НБУ накапливать золотовалютные резервы путем покупки излишка иностранной валюты на рынке.

«С конца марта Нацбанк приобрел более $1,1 млрд. на валютном рынке. В результате чистые валютные интервенции в январе-мае составили $0,8 млрд., а чистые валютные заимствования государства на внутреннем рынке за 5 месяцев 16 способствовали росту резервов еще на $1,0 млрд. Таким образом, по нашим оценкам, резервы НБУ составили $13,8 млрд. на конец мая, что соответствует 3,5 месяцам импорта. А это выше порога безопасности», — анализирует Билан.

Приватизация

На Украине насчитывается 3,5 тысяч государственных предприятий, что приблизительно в 15 раз превышает целесообразность, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе визита в США. Он еще раз подтвердил, что его правительство продолжает подготовку к масштабной приватизации государственных предприятий.

Между тем, продолжается подготовка к продаже Одесского припортового завода — крупнейшей приватизационной сделке этого года. Напомним, что согласно распоряжению правительства, стартовая цена 99,567% пакета акций ОПЗ определена в 13,175 млрд грн, или около 525 млн долларов по текущему курсу. Конкурс пройдет только при наличии не менее двух участников (один из которых — нерезидент), к торгам не будут допускаться компании с российским капиталом. Собственно, торги состоятся 26 июля.

Как заявил глава Фонда госимущества Игорь Билоус в интервью изданию «Деловая столица», пока среди потенциальных покупателей — только западные компании, «и не просто западные компании, а имеющие хорошие позиции на мировом рынке удобрений». Однако чиновник уверен — россияне попытаются принять участие в конкурсе, поскольку ОПЗ является единственным транспортным путем для аммиака из России.

«В том, что они попытаются принять участие в конкурсе, я не сомневаюсь. Другой вопрос, как мы будем отрабатывать эти попытки. Профильных инвесторов не так много, мы их всех знаем. Для россиян такой объект важен с точки зрения потребления газа и позиций на химическом рынке. Но у нас есть законодательное требование — не допускать к приватизации страну-агрессора и ее представителей. Мы будем очень пристально изучать подаваемые документы. Конечно, нас могут попробовать обмануть», — сказал Билоус. По его словам, если умышленный обман вскроется уже после приватизации, это будет достаточным основанием для того, чтобы национализировать это предприятие — договор купли-продажи будет иметь юридическую силу и для международного арбитража.

Обстановка всячески нагнетается и внутри Украины — например, компания «Нортима», принадлежащая украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, заявила, что конкурс на приватизацию ОПЗ является посягательством на ее имущество, так как именно «Нортима» уже выиграла конкурс по приватизации предприятия в 2009 году.

Однако заместитель главы фонда госимущества Украины Андрей Гайдуцкий заявил, что в фонде не видим никакой заинтересованности со стороны отечественных инвесторов, зато сразу 7 американских компаний заявили о желании приобрести ОПЗ, «также мы знаем о некой заинтересованности и со стороны канадцев в этом объекте».

Пока же на Украине в приватизацией очень печально — согласно официальным данным, поступления в госбюджет Украины от приватизации по итогам января-мая 2016 года составили 34,2 млн гривен, что в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Напомним, что поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 млн гривен, что в 3 раза меньше аналогичного показателя 2014 года.

Инвестиции

Украина и США создадут офис сопровождения инвестиций, для чего в ближайшее время в Киев приедет заместитель министра торговли США, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава Кабмина Украины заявил, что Вашингтон предоставят Киеву «техническую поддержку», а американские бизнесмены заинтересованы в приватизации Одесского припортового завода, работе в аграрном секторе, IT-сфере, компаниях, работающих в инфраструктуре.

При этом гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала заявил, что приток прямых иностранных инвестиций в Украину растет быстрее, чем ожидалось. В частности, в январе-апреле в украинскую экономику «влили» почти 2 млрд долларов, а по итогам года инвестиции ожидались на уровне 4 млрд. Однако есть маленький нюанс: 80% этой суммы — инвестиции в банковский сектор, что, по словам, Фиалы, «само по себе не плохо, но это не новые деньги, которые поступали в банки, а это докапитализация».

А вот экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер украинского правительства Сергей Арбузов отмечает, что с 2013 года экономика потеряла в постоянных ценах производителей 40% капитальных вложений.

«АПК, в который наблюдается наибольший номинальный рост инвестиций (в реальном исчислении примерно на уровне 2013 года), относится к первичному, сырьевому сектору экономики и вложения в него краткосрочные, высокодоходные, и, поэтому, особенно не обнадеживающие. Намного хуже ситуация во вторичном секторе — промышленности и строительстве, где падение реальных инвестиций по сравнению с 2013 годом составило 47% и 39%… Инвесторы видят в Украине неблагоприятные условия для ведения бизнеса, нестабильную политическую и экономическую ситуацию, огромный госсектор и слабый рынок труда», — заявил Арбузов.

В свою очередь, президент Порошенко подписал закон об отмене обязательной госрегистрации иностранных инвестиций. Данный закон предусматривает создание более благоприятных условий для привлечения инвестиций путем упрощения порядка их привлечения, ожидается, что он «обеспечит приближение законодательства Украины к стандартам Европейского Союза».