Москва, 22 июня, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») направила депутатский запрос главе Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роману Старовойту в связи со сложившейся неразрешимой ситуацией, которая сложилась с единственным въездом в поселок Студеный и садовые товарищества Заокского района Тульской области.

Оксана Ермихина Сельская дорога

«В мой адрес поступило обращение от жителей поселка Студеный и прилегающих садовых некоммерческих товариществ Заокского района Тульской области, расположенных в районе 128 км Симферопольского шоссе, связанное с отсутствием съездов (заездов) к данным населенным пунктам с шоссе», — сообщила депутат.

В своем запросе Школкина обратила внимание на то, что «сложившаяся ситуация угрожает жизнедеятельности проживающих там граждан».

«Так как отсутствие проезда к населенным пунктам по сути является естественной преградой для проезда машин, включая автомашины экстренных служб» депутат просит Старовойта рассмотреть обращение по существу и оказать содействие в решении вопроса.

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