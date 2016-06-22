Берлин, 22 июня, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Турция отказала статс-секретарю министерства обороны Германии Ральфу Браукзипе и группе немецких депутатов в посещении военной базы «Инджирлик», передает Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Танец живота

Генерал-лейтенант Дитер Варнеке за закрытыми дверями в комитете по обороне назвал причину отказа — резолюция Бундестага о геноциде армян. Spiegel квалифицирует инцидент как «политический скандал».

Изначально заместитель министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен планировал в середине июля посетить турецкую авиабазу, чтобы осведомиться об участии «бундесвера» в операции против ИГИЛ (запрещена в РФ). Кроме «Инджирлик» на повестке стояло посещение Северного Ирака и штаб-квартиры антитеррористической коалиции США в Кувейте и Катаре.

Это уже «вторая дипломатическая пощечина», пишет Spiegel, ссылаясь на более ранний запрет Анкары посещения журналистами той самой авиабазы.

В министерстве обороны Германии раздосадованы отменой приглашения. Присутствие немецких военных непроблематично, но визит политиков нежелателен, говорится в сообщении правительства Турции. В правительстве ФРГ пока избегают слова «скандал», но один из представителей минобороны назвал это «недружелюбным актом» страны НАТО.