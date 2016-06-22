Саранск, 22 июня, 2016, 18:17 — ИА Регнум. В Саранске в День памяти и скорби состоялся митинг-реквием, посвященный памяти уроженцев республики, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мордовии.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На площади Победы перед Вечным огнем собрались сотни жителей Саранска всех возрастов — ветераны и труженики тыла, дети войны, студенты и школьники, а также представители молодежных организаций, общественных объединений и политических партий.

Цветы к подножию монумента возложили глава Мордовии Владимир Волков, председатель Госсобрания региона Владимир Чибиркин, председатель правительства Владимир Сушков, главный федеральный инспектор Михаил Сезганов, глава администрации Саранска Петр Тултаев.

Память о жертвах войны участники митинга почтили минутой молчания. Над площадью Победы трижды прогремели залпы ружейного салюта.

В Старошайговском и Ромадановском районах республики активисты поисковых отрядов «Поиск», «Эхо войны» и «Память» Мордовского регионального отделения «Поискового движения России» провели митинги.

В рамках Всероссийского проекта «Дорога к обелиску» участники Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» берут под опеку мемориалы и обелиски в своем населенном пункте: приводят в порядок памятники и следят, чтобы на них появились имена захороненных под ними солдат.

В частности, отряды «Память» и «Поиск» в селе Константиновка Ромадановского района Мордовии провели благоустройство заброшенных могил ветеранов Великой Отечественной войны. Некоторые из них расположены на кладбищах покинутых деревень, иные могилы родственники не могут навещать из-за переезда в другие края.

Активисты поискового отряда «Эхо войны», которое является единственным поисковым объединением в Старошайговском районе региона, провели благоустройство памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Активисты регулярно навещают на сельском кладбище могилы ветеранов, а также по мере необходимости приводят в порядок единственный в селе памятник воинам.