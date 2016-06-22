Москва, 22 июня, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Бывший глава компании «РусГидро», председатель совета директоров «Квадры» Евгений Дод задержан после обысков у главы энергетической компании. Об этом сегодня, 22 июня, сообщают «Вести».

Idea.ru Задержание преступника

Сообщается, что задержание Дода произведено в рамках расследования некоего дела о мошенничестве. Подробности не уточняются. Также известно, что правоохранители посетили офис компании «Квадры». В пресс-службе компании заверили, что с её непосредственной деятельность это никак не связано.

Про Евгения Дода известно, что ему 43 года, и он женат на родственнице Егора Гайдара — архитектора либеральных экономических реформ в России в начале 90-х годов. Дод в 90-х работал в структурах ЮКОСа. С начала нулевых Дод возглавлял компанию «Интер РАО ЕЭС». С ноября 2009 года до сентября 2015 занимал должность Председателя Правления ОАО «РусГидро». По данным газеты «Ведомости» Игорь Сечин, возглавлявший совет директоров «Интер РАО», рекомендовал Дода на пост руководителя «Русгидро». По другим данным у Сечина был конфликт с Додом.

В начале сентября 2015 года Дод учредил ООО «Феникс» с офисом в Центре международной торговли. Уставной капитал компании составляет10 миллионов рублей. Основная деятельность — прочая оптовая торговля.

Напомним, накануне 21 июня президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с нынешним главой «РусГидро» Николаем Шульгиным. Речь шла о финансовом оздоровлении компании.