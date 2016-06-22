Санкт-Петербург, 22 июня, 2016, 18:05 — ИА Регнум. В офисе «Ленинградской областной телекомпании» («ЛОТ») в Петербурге проходят следственные действия в рамках ранее возбужденного дела о мошенничестве. Не названных сотрудников «ЛОТ» подозревают в хищении почти 4 млн рублей, предназначавшихся для производства видеороликов о профилактике социально значимых заболеваний, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zn.ua Сотрудники ОМОН

По данным следствия, которое ведет полиция, в период с 22 сентября по декабрь 2014 года неустановленные лица из числа сотрудников ОАО «ЛОТ» похитили бюджетные средства, выделенные из федеральной казны комитету по здравоохранению Ленобласти.

Правоохранительные органы считают, что сотрудники телекомпании ввели в заблуждение представителей областного комздрава. Из выделенных по заказу комитета на производство роликов 7 млн 375 тысяч рублей не менее 3,8 млн рублей были похищены. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В правительстве Ленобласти в курсе ситуации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе, ранее контрольно-ревизионный комитет области проводил проверку деятельности «ЛОТ», а затем передал результаты проверки в правоохранительные органы.

Отметим, по данным СМИ, помимо офиса «ЛОТ» на улице Чапыгина, 6, оперативники нагрянули с обыском и в квартиру ее бывшего директора Андрея Мокрова, возглавлявшего телекомпанию с августа 2013 года по ноябрь 2015 года.

По словам нынешнего гендиректора телекомпании Андрея Радина, обыски начались с утра и продолжаются до сих пор. Следователи интересуются документами 2014 года. В то время Радин еще занимал должность председателя комитета по печати правительства Ленобласти.

«Комитет по печати, проверяя деятельность телекомпании, не усмотрел того, что ими (представителями «ЛОТ», — прим.) было что-то не выполнено. Ни одна из проверок — ни до моего прихода, ни во время моей работы, ни после — не выявила невыполненных обязательств телекомпании», — сказал Радин корреспонденту ИА REGNUM.

Позже Андрей Радин поделился своей версией того, с чем связаны сегодняшние следственные действия.

«В ноябре 2015 года четверть пакета акций Ленинградской областной телекомпании перешла к частным инвесторам. По инициативе новых акционеров начались реформы — изменился формат выпусков новостей, сетка вещания, стал обновляться кадровый состав. Проведена подробная аудиторская проверка финансовой и хозяйственной деятельности телеканала. Итоги проверки акционеры передали в правоохранительные органы, что, не исключаю, послужило одним из поводов для возбуждения следственных действий», — заявил известный тележурналист и медиа-менеджер.

По его словам, сегодняшний визит сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на телеканал вполне объясним, поскольку проверки выявили ряд серьёзных замечаний. «Новые собственники телеканала нацелены на организацию деятельности областного телевидения в соответствии с действующим законодательством», — подчеркнул Андрей Радин.