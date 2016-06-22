Москва, 22 июня, 2016, 18:01 — ИА Регнум. В случае возобновления роста цен на нефть России следует жестко изымать из оборота нефтяные сверхдоходы и «парковать» их в резервном фонде. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 22 июня гендиректор аналитического сообщества ThetaTrading Дмитрий Эдерман, комментируя слова Нобелевского лауреата по экономике Кристофера Писсаридеса, который расценил снижение нефтяных цен как благо для российской экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Падение цен на нефть оказалось для России благом в том же смысле, в каком для человека, ведущего нездоровый образ жизни, благом порой становится болезнь. Она заставляет пересмотреть свои привычки, образ жизни, избежать более плачевных последствий. Так же произошло и с Россией. Об этом, кстати, на Петербургском экономическом форме сказал президент РФ Владимир Путин: «не было бы счастья, да несчастье помогло» — отметил эксперт.

Пока у России был избыток нефтедолларов, у властей не было стимула развивать несырьевые сектора экономики, проводить экономические реформы, говорит Эдерман. «Рассуждали так: зачем нам производить другие товары, если у нас есть нефть и газ — товар, который всегда востребован и приносит сверхприбыли? А все остальное — технику, продовольствие и так далее — купим за рубежом», — пояснил он.

Теперь ситуация в России такова, что «дно кризиса» может быть еще не пройдено, между тем за счет доходов от экспорта энергоносителей «бюджет уже не сверстаешь», говорит эксперт.

«Поневоле приходится думать о том, чтобы производить другие товары, способные как конкурировать на внешнем рынке и обеспечить внутренний спрос, заместив импорт. А для этого надо модернизировать и реформировать экономику. Получается, что беда — падение цен на нефть — заставила делать те необходимые шаги, на которые не хватало политической воли в «тучные» годы», — констатирует Эдерман.

«Теперь России главное в случае роста цен на нефть не повторять прежних ошибок, не допускать попадания экспортных сверхдоходов в экономику — жестко их изымать из оборота и «парковать» в Резервном фонде», — отметил он.

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Ранее кипрский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года Кристофер Писсаридес, заявил, Россия «ведёт себя как страна третьего мира», а падение нефтяных цен сделает для России «благо», заставив двигать экономику в сторону развитии, сообщает Bloomberg.

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При этом, по мнению экономистов Центра развития Высшей школы экономики (ВШЭ), российская экономика может пойти по пути дальнейшего углубления рецессии: РФ ещё не миновала «дно кризиса». В мае рецессия по большинству экономических параметров усилилась, сообщается в докладе «Комментарии о государстве и бизнесе». По оценкам экономистов ВШЭ, в российской экономике в апреле-мае 2016 года наблюдалось сокращение на 2,5%. В то же время в мае прошлого года, который ранее экономисты оценивали как «дно текущего кризиса», результаты были лучше.