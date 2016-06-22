Москва, 22 июня, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Ранее работа Фонда была сконцентрирована исключительно на ста городах первой категории, т.н. «красных».

magopc.ru Магнитогорский металлургический комбинат

Поправки в постановление Правительства Российской Федерации № 1186, регулирующие деятельность Фонда развития моногородов, были разработаны рабочей группой по модернизации моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции совместно с Министерством экономического развития.

Согласно подписанному документу Фонд сможет финансировать инвестиционную деятельность во всех моногородах, создавать инфраструктуру для новых инвестиционных проектов, а также формировать и обучать в моногородах управленческие команды.

По мнению генерального директора Фонда развития моногородов Ильи Кривогова, расширение деятельности Фонда на города всех категорий поможет стабилизировать социально-экономическую ситуацию в моногородах, а также предотвратить переход городов из стабильной зоны в кризисную.

«Расширение мандата деятельности Фонда на все моногорода даст каждому моногороду шанс запустить альтернативные производства, привлечь инвестиции, воспользоваться финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки Фонда. В каждом моногороде мы сможем создать и обучить управленческую команду, которая будет основным «локомотивом» по созданию новой экономики на своей территории», — отметил он.

Напомним, как ранее в интервью ИА REGNUM сообщила заместитель председателя Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», руководитель рабочей группы по модернизации моногородов Ирина Макиева, до последнего времени Фонд развития моногородов мог оказывать поддержку только моногородам, которые находятся в первой, сложной категории.

«Если говорить про финансирование проектов, что Фонд ни одной копейки из своих ресурсов туда направить не может. Только — проводить мониторинг социально-экономической ситуации, готовить рекомендации, консультировать и так далее…», — отметила в своем интервью Ирина Макиева, подчеркнув, что поправки в законодательство подготовлены, нормативный акт находится на согласовании в Аппарате Правительства Российской Федерации, и принятие поправок ожидается в ближайшее время.