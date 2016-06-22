Самос, Греция, 22 июня, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Во время патрулирования греческого острова Самос в Эгейском море немецкий полицейский катер спас около 70 мигрантов, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Alexander Markin Спасательный круг

Экипаж «Укермарка» первоначально обнаружил моторную лодку с 19 пассажирами на борту, которых немецкие моряки передали греческой береговой охране.

Вскоре после этого была замечена переполненная лодка, в которой находились до 52 мигрантов, в том числе 16 детей.

В длящейся уже несколько месяцев операции европейского агентства береговой охраны Фронтекс задействованы два сторожевых катера Германии.