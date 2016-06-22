Москва, 22 июня, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев считает, что в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) «погорячились» по поводу запрета молочной продукции из Белоруссии. Об этом главный сельскохозяйственный чиновник заявил журналистам сегодня, 22 июня.

Myriams-Fotos Молочные продукты

Ткачев подчеркнул, что Россия не собирается полностью приостанавливать поставки молочной продукции из Белоруссии. Возможны лишь точечные запреты поставок с отдельных предприятий-нарушителей.

«Я думаю, что Россельхознадзор несколько погорячился. Вопрос так не стоит, мы указали на недостатки по отдельным предприятиям, не по всем объемам молока», — заявил министр. Он подчеркнул, что никто не собирается тормозить поток молока и изделий из молока, который идет из Белоруссии в Россию.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Россельхознадзор рассматривает варианты запрета на поставку всей молочной продукции из Белоруссии или запрет на поставку продукции отдельных предприятий. Такие меры вызваны повторным обнаружением товаров ненадлежащего качества. В связи с этим Россельхознадзор попросил белорусскую ветеринарную службу прекратить поставки в Россию продукции с ряда предприятий.

Также Ткачев охарактеризовал ситуацию на российском молочном рынке. По его словам, ситуация на этом рынке ровная и стабильная. Более 90% проб российского молока, которые взяли эксперты Россельхознадзор и Роспотребнадзор, соответствуют всем стандартам качества. Доля фальсификата мизерная, заверил Ткачев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор сообщил, что российские производители молока все чаще фальсифицируют свою продукцию. Назывались шокирующие факты добавления в молочную продукцию мела, гипса и различных кислот.