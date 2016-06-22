Симферополь, 22 июня, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Крымские горы — пятые по популярности в СНГ для трекинга (пеших прогулок). Об этом сообщил портал ТурСтат после завершения исследований рынка летнего трекинга в России и странах СНГ. Рейтинг трекинг-курортов составлен по данным броней гостиниц для проживания в летний сезон с учётом инфраструктуры и транспортной доступности.

Владислав Осипов ИА REGNUM Крымские горы

По данным турпортала, Крымские горы соперничает по доступности с горными курортами Сочи, которые летом посещает более миллиона туристов. Авиабилет в Крым обойдется до 10 тысяч рублей на человека, а проживание с питанием на горных курортах — до 5 тысяч рублей в сутки на двоих.

«Основные маршруты для трекинга проходят по главному горному хребту полуострова. Популярные маршруты идут из Ялты через водопад Учан-Су по Таракташской тропе до горы Ай-Петри (1234 метров). Далее — Ат-Баш (1196 метров) и Спирады (1029 метров). Через перевал Шайтан Мердвен (Чертова лестница) до Челеби-Яурн-Бели (657 метров) и до Форосской церкви, потом через перевал Байдарские ворота до Ласпи и Куш Кая (664 метра) и через урочище Аязьма до Инжира и Балаклавы», — сообщили в ТурСтате.

В топ-10 популярных трекинг-курортов и мест для трекинга в России и странах СНГ вошли: Красная Поляна (Сочи), Чимбулак (Казахстан), Шахдаг (Азербайджан), Домбай (Карачаево-Черкессия), Крымские горы (Крым), Катунский хребет (Горный Алтай), Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Шерегеш (Кемеровская область), Хибины (Мурманская область) и Каракол (Киргизия).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным бронирования отелей для проживания с детьми Ялта, Алушта, Евпатория и Феодосия популярны у россиян как курорты для летнего семейного отдыха.

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