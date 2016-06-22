Томск, 22 июня, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Два объекта деревянного зодчества, расположенных в Томске, будут выставлены на аукцион по льготной цене, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Томска. Аукцион по продаже права аренды ценных объектов деревянного зодчества по адресам ул. Пушкина, 24 и пр. Ленина, 25/1 будет объявлен к 1 июля.

www.admin.tomsk.ru Власти Томска выставят на аукцион 12 исторических зданий

Напомним, в феврале 2016 года дума Томска приняла решение, согласно которому для инвесторов, желающих выполнить работы по капитальному ремонту объекта культурного наследия или объекта деревянного зодчества, будет установлена льготная арендная плата. После подготовки проектной документации на проведение капитального ремонта плата за землю снизится со 100% до 1%, а за объект — до 10%. Эта льгота будет действовать в течение двух лет, необходимых на проведение ремонтных работ. После сдачи объекта — арендатор сможет платить за землю 1%, а за объект — 1 рубль. Срок аренды составит 49 лет.

Дома по ул. Пушкина, 24 и пр. Ленина, 25/1 станут первыми объектами, выставленными на торги по новой схеме. Деревянное двухэтажное нежилое здание по Пушкина, 24 является объектом ценной историко-архитектурной среды. Его общая площадь составляет 258,7 кв. метров. Площадь земельного участка 594 кв. м. Второй объект, расположенный по адресу пр. Ленина, 25/1, входит в состав усадьбы памятника по Ленина, 25. Это деревянное двухэтажное нежилое здание, общей площадью 195,4 кв. метра. Площадь земельного участка составляет 724 кв. метра.

В договоре с арендатором будут прописаны обязательства инвестора по проведению капитального ремонта здания в существующих параметрах, что исключит при проведении работ изменение их площади и строительного объёма, а также обязательства по восстановлению исторического облика фасадов.

Еще семь домов вместе с земельными участками будут подготовлены к торгам к середине июля. Всего на аукцион по продаже права аренды объектов деревянного зодчества по льготной цене в этом году планируется выставить 12 зданий.