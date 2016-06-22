Вильнюс, 22 июня, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Стокгольмский арбитраж отклонил иск Литвы к российской корпорации «Газпром» на 1,4 млрд евро. Об этом сегодня, 22 июня, сообщил журналистам министр энергетики Литвы Рокас Масюлис.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Напомним, власти Литвы хотели взыскать с российского «Газпрома» 1,4 млрд евро в качестве переплаты за поставленный в течение 2004−2012 годов газ. Однако, Стокгольмский арбитраж не увидел в действиях «Газпрома» каких-либо нарушений.

Судебные расходы в размере 1 млн евро стороны разделили поровну.

Напомним, ранее «Газпром» согласился на невыгодную для себя реорганизацию латвийской компании Latvijas Gaze, где российский концерн является крупнейшим акционером с долей 34%.

Теперь «Газпрому», скорее всего, придется продать свои латвийские активы, после того, как из Latvijas Gaze выделят транспортные активы. Реорганизация Latvijas Gaze происходит из-за действия так называемого Третьего энергопакета Евросоюза.