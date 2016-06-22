Калуга, 22 июня, 2016, 17:40 — ИА Регнум. На действующем заводе компании «Меркатор» в индустриальном парке «Калуга-Юг» 22 июня состоялось открытие новой производственной линии по выпуску компактной уборочной техники для нужд городских коммунально-дорожных служб.

Фото Ольги Стемплевской

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, данный проект стал результатом инвестиционного и технологического сотрудничества компаний двух стран. Новый для калужского завода вид продукции — компактная подметально-вакуумная машина ВКМ 2020 предназначена для уборки дорожного полотна и городских территорий. По своим техническим характеристикам она не имеет аналогов в России. Предприятие готово выпускать до 50 машин в месяц. Однако реальные объемы производства будут зависеть от спроса.

Новая производственная линия — результат инвестиционного и технологического сотрудничества швейцарской компании BUCHER Municipal (мировой лидер в области разработки и производства специальных дорожных и коммунальных машин) и российской компании «Меркатор Холдинг».

Напомним, завод «Меркатор» — совместный проект с участием крупного европейского концерна «BUCHER-Guyer AG» и его итальянского подразделения — компании «Giletta S.p.a.», специализирующейся на производстве коммунальной спецтехники для содержания автомобильных дорог и улиц городов. Общий объем инвестиций в калужское предприятие — 500 млн рублей.

На предприятии в Калуге впервые в России реализована технология роботизированной сварки в данном сегменте техники. Основная продукция завода — подметально-вакуумные машины, комбинированные машины, мусоровозы, компактные тротуароуборочные машины. Применяемые на заводе при производстве машин технологии относятся к последнему поколению достижений европейских компаний в области коммунального машиностроения. Доля российского рынка комбинированных дорожных машин производства холдинговой компании «Меркатор» составляет более 42%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, внешнеторговый оборот Калужской области с Италией в 2015 году составил 81,6 млн долл. США. За I квартал 2016 года внешнеторговый товарооборот Калужской области с Италией составил 13,4 млн долл. США. Инвестиционные проекты итальянских компаний на территории региона — ЗАО «Берлин-Фарма», ООО «Цуегг Руссия» (производство фруктовых полуфабрикатов для пищевой промышленности), ООО «ХТ&Л Фиттинг Рус» (производство автокомпонентов), ООО «ЛАМИНАМ РУС» (производство сверхтонких керамических панелей), «Палладио Дзаннини» (производство упаковки для фармацевтической и косметической продукции), ООО «Джервази Восток» (производство кузовов для грузовых автомобилей), ООО «СМК» (производство топливных баков для грузовых автомобилей), ООО «Меркатор Калуга» в партнерстве с итальянской компанией ООО «Жилетта» (часть международной корпорации Bucher, производство и продажа дорожной техники, коммунальной техники и оборудования).

В 2015 году внешнеторговый товарооборот Калужской области со Швейцарией составил 7,4 млн долл. США. За I квартал 2016 года внешнеторговый товарооборот Калужской области со Швейцарией составил 1,2 млн долл. США. Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Калужской области с участием швейцарских компаний: «Нестле Пурина ПетКер» (подразделение компании Nestle производству сухих и влажных кормов для домашних животных), ООО «Форбо Калуга» (производство напольных покрытий группы), ООО «Омиа Урал» (производство молотого мрамора на территории индустриального парка «Ворсино»).