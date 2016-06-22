Тула, 22 июня, 2016, 17:40 — ИА Регнум. В Туле вступил в законную силу приговор в отношении экс-заведующей отделением патологии беременных ГУЗ «Родильный дом №1» города Тулы 69-летней Галины Сундеевой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре 22 июня.

AlexVan Тюремная камера

11 апреля решением Центрального районного суда Тулы Галина Сундеева была признана виновной в халатности, следствием которой стал пожар в ламповом блоке роддома. В результате тогда, 19 ноября 2014 года, пострадали двое малышей — новорожденная девочка получила ожоги 10% тела, а маленький Матвей, за судьбой которого следила вся страна — 70% тела. Сама Галина Сундеева свою вину в суде не признавала.

Суд назначил Галине Сундеевой наказание в виде лишения свободы сроком на три года и лишил ее права работать в сфере здравоохранения на три года. От отбывания наказания 69-летняя женщина была освобождена — по амнистии, судимость с нее сняли.

Однако решение суда о своей виновности Сундеева и ее защита обжаловали в Тульском областном суде.

Сегодня, 22 июня, судебной коллегией по уголовным делам Тульского областного суда приговор суда оставлен без изменения. Приговор суда вступил в законную силу.