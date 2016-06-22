Нижний Новгород, 22 июня, 2016, 17:39 — ИА Регнум. В Нижегородской области 22 июня 2016 года прошли памятные мероапрития, приуроченные к Дню памяти и скорби. В этот день в нижегородском Кремле полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и губернатор Нижегородской области и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев возложили венок памяти к Вечному огню и приняли участие в траурном митинге.

Андрей Репин ИА REGNUM Вечный огонь

В этот же день Бабич принял участие в масштабной военно-патриотической акции, приуроченной к 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В её рамках состоялось закрытие первой смены оборонно-спортивного оздоровительного лагеря ПФО «Гвардеец», телемост «Самара — Нижний Новгород — Брест», а также церемония вступления молодых нижегородцев в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

В своём выступлении перед ветеранами, военнослужащими и участниками лагеря «Гвардеец» Бабич подчеркнул: «75 лет назад вероломно, без объявления войны, нарушив все международные обязательства, фашистская Германия напала на нашу страну. С этого момента начался отсчет новым героическим победам нашего народа. Мы освободили не только нашу страну, но и Европу и мир от фашистской чумы. Это была дорогая цена. Почти 27 миллионов наших граждан погибли в этой войне, отдали жизнь для того, чтобы весь мир освободился от этого зла. Наш народ и наша армия 1418 дней отстаивали независимость своей страны и потом освобождали весь мир от фашизма».

«Кто-то сейчас не помнит эти цифры, а кто-то старается забыть. Но мы с вами их никогда не забудем. Мы помним всех — солдат и офицеров, генералов и адмиралов, отдавших жизни в боях за Родину. Помним партизан, людей, которые героически ковали оружие Победы в тылу. И наша память является залогом того, что никогда больше вражеский сапог не будет топтать нашу землю!», — заявил полдпред.

В свою очередь Шанцев отметил, что в современных условиях важность военно-патриотического воспитания молодежи всем очевидна: «В День памяти и скорби очень важно слышать из уст молодых ребят слова о героях Великой Отечественной войны, о подвиге наших соотечественников. Наша святая обязанность передать память и традиции воинской славы, которыми пропитаны почти все города и поселения нашей страны, подрастающему поколению. Именно юным «гвардейцам» в будущем с гордостью носить звание защитников Отечества».

В приволжском полпредстве отмечают, что прошедшая военно-патриотическая акция стала крупнейшим в ПФО мероприятием, приуроченным к 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В его рамках состоялось театрализованное представление, рассказывающее о первых часах войны, участники лагеря «Гвардеец» организовали шествие «Бессмертного полка», была объявлена минута молчания.