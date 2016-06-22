Санкт-Петербург, 22 июня, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Крупную партию запрещенной к ввозу и опасной для потребителей сельскохозяйственной продукции изъяли сотрудники ФСБ и управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

JulietF1 Овощи

Овощи и фрукты везли автотранспортом из Москвы в Санкт-Петербург без товарно-сопроводительных документов, маркировки и документов, подтверждающих карантинное состояние продукции.

«Согласно этикетке на ящиках, страна происхождения сладкого перца — Турция. В машине находились также черешня, абрикосы, нектарины, сельдерей свежий, лук порей и капуста китайская, расфасованные в ящики и картонные коробки без маркировки», — отметили в управлении Россельхознадзора.

Экспертиза овощей и фруктов выявила, что они заражены западным калифорнийским трипсом. Всего было изъято 7 тонн 540 кг опасной и запрещенной к ввозу продукции

Ее уничтожили с использованием спецтехники с последующим захоронением остатков на полигоне твердых бытовых отходов в Ленинградской области.