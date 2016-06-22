Москва, 22 июня, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Экономический кризис в России повлиял на обнищание населения намного больше, чем это может показаться, исходя из сухой статистики о динамике валового внутреннего продукта. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июня заявил макроэкономист Всемирного банка по России Сергей Улатов во время IV ежегодной конференции Франко-российской ТПП «Экономическая ситуация в России: ожидания, прогнозы, перспективы».

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Фактически в России на 3 млн человек стало больше бедных в 2015 году, чем было в 2014 году. Сейчас в России около 19 млн людей проживают на уровне ниже прожиточного минимума», — заявил Улатов.

При этом, несмотря на возобновление определенного экономического роста в России после 2016 года, «в 2016, 2017 и 2018 году мы не предполагаем снижения уровня бедности в сколь-нибудь значительных масштабах. Крупная доля домохозяйств будет оставаться бедными, находиться ниже прожиточного минимума», — заметил он.

В настоящее время Всемирный банк прогнозирует годовые темпы рост российской экономики на уровне 1,2% и далее, что соответствует оценкам Минэкономразвития, подчеркнул экономист.

«Это вызывает вопрос, каким должен быть экономический рост в долгосрочной перспективе. Поскольку тот рост, который сейчас прогнозируется, не приведет к сокращению уровня бедности», — подытожил Улатов.

Напомним, 22 июня в Москве состоялась IV ежегодная конференция «Экономическая ситуация в России: ожидания, прогнозы, перспективы». В ходе обсуждения экономисты и представители министерств пришли к выводу, что инвестиционный кризис в России носит внутренний характер и не связан напрямую с внешними макроэкономическими шоками.