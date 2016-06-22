Вильнюс, 22 июня, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Стокгольмский арбитраж сегодня, 22 июня, сказал последнее слово в деле, которое рассматривалось 4 года, и в котором Литва жаловалась на несправедливую цену на газ, которую применял газовый концерн «Газпром», сообщили ИА REGNUM Минэнерго Литвы.

gazprom.ru Логотип концерна «Газпром»

В решении, вынесенном 22 июня, арбитраж утверждает, что «Газпром», поставляя газ Литве и, управляя акциями Lietuvos dujos, столкнулся с конфликтом интересов. Только из-за абстрактных условий договора о покупке акций Lietuvos dujos сложно доказать конкретное нарушение договора. Но и «Газпрому» не удалось обосновать все аргументы своей защиты.

«Арбитраж увенчал долгую и трудную борьбу с российским гигантом. Выводы подтвердили, что мы шли по правильному пути: у «Газпрома» был конфликт интересов, которого не осталось, когда мы осуществили Третий энергетический пакет ЕС. Помимо этого, когда еще не завершился арбитраж, мы уже достигли победы. Ведь именно тогда, когда наше государство начало юридические процессы против «Газпрома» и построило терминал сжиженного природного газа, были достигнуты первые победы: «Газпром» был вынужден снизить цену на газ, поэтому потребители сразу сэкономили по более чем 100 млн евро в год», — попытался сегодня оправдаться министр энергетики Литвы Рокас Масюлис.

Министр добавил, что Литва уже достигла всех стратегических целей: реформировала газовый сектор, вернула контроль над газовой инфраструктурой, построила терминал сжиженного природного газа, который разрушил монополию «Газпрома» на рынке. После появления конкуренции на рынке, цена на газ стала снижаться. Тарифы для бытовых потребителей упали быстрее всего в ЕС. В июле этого года газ для жителей будет на 43% дешевле, чем в середине 2012 года.

«Иск в Стокгольмский арбитраж из-за несправедливой цены на газ, которую применял газовый концерн «Газпром», Литва подала в 2012 году. В 2004 году, купив часть акций компании Lietuvos dujos, российский концерн «Газпром» в договоре о приватизации обязался поставлять Литве газ по справедливой цене, учитывая рынок энергетических источников в Литве и динамику цен на альтернативное топливо», — говорится в заявлении Минэнерго Литвы по итогам проигранного дела.

«Но с того времени формула цены на газ не раз менялась, не учитывались обязательства и условия, предусмотренные в договоре о покупке акций Lietuvos dujos. В связи с этим цена на газ для потребителей драматически выросла. Помимо этого, в конце 2010 года «Газпром» заявил, что цена на газ будет снижена для Эстонии и Латвии, но не для Литвы, так как она осуществляет Третий энергетический пакет ЕС», — утверждают в министерстве.

Для подсчета переплаты за газ был привлечены сложные экономические модели, которые оценили правильный уровень цен на газ в Литве и динамику цен на альтернативные источники энергии. Из-за сложного процесса доказательства и обилия данных арбитраж не решился назвать ущерб, причиненный Литве. Арбитраж обратил внимание на то, что термин «справедливая цена» — слишком абстрактный, чтобы можно было оценить возможный ущерб.

Помимо этого, арбитры решили, что требование поставлять газ по наименьшей цене не имеет смысла. Якобы пункт договора акционеров Lietuvos dujos, предусматривающий поставку газа по наименьшей цене, было желанием сторон, а не юридическим обязательством.

Расходы арбитража разделены поровну между обеими сторонами. Кроме того, Литва только на адвокатов в этой тяжбе потратила 9 млн евро.