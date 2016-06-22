Сана, 22 июня, 2016, 17:32 — ИА Регнум.



on-line.lg.ua Гуманитарная помощь

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) из-за недостаточного финансирования вынуждено сократить и без того ограниченную раздачу продуктов питания в Йемене, передает Associated Press.

По словам главы УКГВ Джорджа Хури, около 14 миллионов человек или около половины населения раздираемого гражданской войной Йемена страдают из-за «критического» уровня продовольственного кризиса.

Усилиями Всемирной продовольственной программы помощь удается оказать лишь

3,5 миллионам человек каждый месяц. В интервью Хури отметил, что если дополнительное финансирование не поступит в ближайшее время, «у нас не хватит денег, чтобы прокормить даже этих людей».

Агентства ООН по оказанию гуманитарной помощи потребовали $1,8 млрд для Йемена в 2016 году. Однако, как говорит Хури, лишь 20 процентов этих денег дошли до нуждающихся людей.