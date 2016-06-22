Донецк, 22 июня, 2016, 17:30 — ИА Регнум. ВС ДНР еще не получали приказ взять под контроль город Мариуполь (на юге Донецкой области, главный город Донетчины под контролем ВСУ). Об этом сегодня, 22 июня, во время прямой линии с жителями Киева заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Jan Jacobsen Белый флаг над городом

«Приказа о походе на Мариуполь я тоже не отдавал пока… И уж если брать, то и с военной, и с экономической точек зрения лучше брать не Мариуполь, а сразу Бердянск (Запорожская область). Мариуполь тогда сам сдастся», — сказал Захарченко.

При этом глава ДНР заверил, что никогда не отказывался от выполнения Минских соглашений, которые установили четкие границы разделения противоборствующих сторон в Донбассе.

«Я никогда не заявлял, что отказываюсь от Минских соглашений. Наоборот, в отличие от Киева, мы намерены до конца довести минскую историю и добиться, чтобы Киев выполнил свои обязательства», — рассказал Захарченко.

Глава ДНР также в очередной раз заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе на базе Украины должен быть создан союз регионов — конфедерация, а не федерация.

«Киев потерял моральное право на то, чтобы стать центром сборки новой Украины. А в федерации роль центра всё же очень велика и может регулироваться законами, а не Конституцией. Поэтому я считаю, что будущая Украина должна быть конфедерацией и сборка новой страны должна начаться «снизу», то есть свободные земли (регионы) должны собраться в лице полномочных представителей (после референдумов) и переучредить страну. И тогда, кстати, Украина может впервые в своей истории сама себя построить, так как до сих пор её существование всегда было результатом решений других государств», — полагает Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2015 года Захарченко обещал взять под контроль Мариуполь и Харьков. «В первую очередь, мы просто уничтожим «Дебальцевский котел» с украинскими военнослужащими, где сейчас находятся от 6 до 8 тыс человек. Потом мы отобьем у противника Мариуполь. А когда это будет сделано, то мы бросим все свои силы на то, чтобы взять Харьков», — пообещал он. Кроме того, Захарченко неоднократно заявлял о планах вернуть контроль над Мариуполем, Краматорском и Славянском. «Краматорск, Мариуполь, Славянск — они будут наши. Мы намерены их забрать, вернуть себе. Так что не исключены еще тяжелые военные действия», — говорил он, однако подчеркивал при этом, что приоритет ДНР — дипломатический фронт.