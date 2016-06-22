Москва, 22 июня, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Говорить о том, что сырьевая зависимость характерна исключительно для стран третьего мира, несправедливо по отношению к экономике России. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 22 июня зампред правления Локо-Банка Андрей Люшин, комментируя слова Нобелевского лауреата по экономике Кристофера Писсаридеса, который расценил снижение нефтяных цен как благо для российской экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Не нужно быть нобелевским лауреатом, чтобы понять, что отсутствие глубокой диверсификации доходов бюджета несет в себе существенные риски стагнации экономики и спада в случаях изменения конъюнктуры на рынке экспортируемой продукции. Тем не менее, было бы несправедливо говорить о том, что проблема характерна исключительно для стран третьего мира», — отмечает эксперт.

Российская экономика, в отличие, например, от Саудовской Аравии или ОАЭ, не является 100% зависимой от экспорта углеводородов, напоминает Люшин. «По итогам падения нефтяных котировок за последние два года доходы от продажи нефти упали вдвое, при этом несырьевая составляющая экспорта в структуре достигла паритета с углеводородами, а экономика продолжает развиваться. Вреда от роста нефтяных котировок совершенно точно не больше, чем от снижения», — резюмирует эксперт.

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Ранее кипрский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2010 года Кристофер Писсаридес заявил, что Россия «ведёт себя как страна третьего мира», а падение нефтяных цен сделает для России «благо», потому что оно может заставить двигать экономику в сторону развития, сообщает Bloomberg.