Пермь, 22 июня, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Председателя пермского союза журналистов Игоря Лобанова и лидера фракции «Единая Россия» в молодежном парламенте Пермского края Сергея Занина восстановили в качестве победителей праймериз. Это следует из решения Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», копия которого находится в распоряжении редакции, передает корреспондент ИА REGNUM.

er.ru Праймериз Единой России

Своим решением от 20 июня президиум генсовета «Единой России» отменил решение регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования о признании итогов этого голосования по одномандатным округам №22 и №29 недействительными.

Центральный орган партии обязал региональное отделение партии признать результаты праймериз, прошедшего 22 мая, по выбору кандидатов в Заксобрание Пермского края по округам № 22 и 29, в которых победили Игорь Лобанов и Сергей Занин.

Отметим, что результаты голосования по этим округам были аннулированы региональным оргкомитетом партии 27 мая. По словам секретаря регионального политсовета Николая Демкина, причиной стали нарушения, якобы зафиксированные в округах в день голосования. Лидер местных единороссов также ссылался на результаты соцопроса, проведенного перед праймериз, который показал низкий рейтинг будущих победителей.

Вслед за этим 15 июня политсовет регионального отделения провел повторное предварительное голосование по этим округам. Голосование прошло по закрытой, четвертой модели праймериз (право голоса было только у членов политсовета). В результате в округе №22 победителем стал гендиректор филиала ПАО «РусГидро» — «Воткинская ГЭС» Алексей Бяков, а в округе №29 — действующий депутат краевого парламента Алексей Петров.

Не согласившись с таким решением, Сергей Занин и Игорь Лобанов направили заявление на имя секретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергея Неверова. Буквально через пять дней они получили ответ, восстанавливающих их в ранге победителей.

Отметим, что 18 сентября 2016 года, в Единый день голосования пермякам предстоит выбрать депутатов Государственной думы по партийным спискам и четырем одномандатным округам. Кроме этого, будут избираться депутаты Законодательного собрания Пермского края: 30 человек по одномандатным округам и 30 по партийным спискам. В 26 муниципальных образованиях, включая города Пермь, Соликамск, Чусовой и Кудымкар, и сельских поселениях тоже будут выбирать местных депутатов.