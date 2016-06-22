Москва, 22 июня, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Снижение ключевой процентной ставки, которое произошло в 2015 году, не привело к оздоровлению российского банковского сектора и не поспособствовало оживлению экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июня заявил экономист Всемирного банка по России Сергей Улатов во время IV ежегодной конференции «Экономическая ситуация в России: ожидания, прогнозы, перспективы».

77546 Расчет процентной ставки

«Высокая процентная ставка действительно привела к резкому снижению роста кредитования экономики, но после ее активного снижения, что Центробанк начал делать уже в прошлом году в январе, кредитная активность в банковском секторе так не восстановилась», — заявил Улатов.

Несмотря на снижение с января по июль 2015 года ставки с 17% до 11%, «продолжалось снижение кредитной активности, продолжалось снижение роста кредитования. При всем при этом продолжалось и ухудшение показателей банковского сектора», — продолжил он.

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Таким образом, банкам адаптироваться к снижению потребительского спроса и особенно к снижению реальных доходов населения не удалось, подчеркнул эксперт.

«Сейчас для банков количество рентабельных инвестиционных проектов остается небольшим. Банки очень аккуратно смотрят на экономические процессы. Мы примерно находимся на уровне третьего квартал 2011 года. В связи с этим объемы экономики, объемы экономической активности достаточно низкие», — подчеркнул Улатов.

22 июня по инициативе Франко-российской торгово-промышленной палаты состоялась IV ежегодная конференция «Экономическая ситуация в России: ожидания, прогнозы, перспективы». Ведущие эксперты и представители профильных министерств обсудили, какие стратегии инвестирования станут наиболее эффективными в условиях экономической неопределенности и геополитической напряженности.