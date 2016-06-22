Киров, 22 июня, 2016, 17:19 — ИА Регнум. В Кировской области к Дню памяти и скорби члены областной молодежной поисковой общественной организации «Долг» прибрали воинское погребение на Лобановском кладбище, очистили территорию от мусора и травы, провели покрасочные работы.

Андрей Репин ИА REGNUM Вечный огонь

В этот день на воинском кладбище прошла поминальная церемония в честь погибших воинов, закончившаяся трехкратным оружейным залпом.

Кроме того, 22 июня в Кирове участники поисковых экспедиций проводят патриотическую акцию — «Марш Памяти». Одетые в форму начального периода Великой Отечественной войны, с вещмешками и массогабаритными макетами оружия того времени участники акции пройдут по городу.

Губернатор области Никита Белых и члены областного правительства возложили цветы к Вечному огню на набережной Грина и почтили минутой молчания память всех погибших в боях за освобождение Отечества.

Также в Кирове прошла акция «Свеча памяти», посвященная 75-ой годовщине начала Великой Отечественной войны.

Памятные мероприятия проходят во всех районах Кировской области.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли около 600 тыс. жителей Кировской области. Почти половина из них домой не вернулись.