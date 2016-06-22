Пермь, 22 июня, 2016, 17:19 — ИА Регнум. В Перми за один день, 21 июня, зарегистрировано пять новых случая заболевания острыми кишечными инфекциями. Как и прежде, все вновь пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением блюд, приготовленных в павильоне на ул. Мильчакова, 10. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Doner Шаурма

Таким образом, количество заразившихся при употреблении шаурмы в этом заведении достигло 33 человек, при этом количество попавших в инфекционные стационары города выросло с 23 до 28 пациентов.

В пресс-службе Роспотребнадзора пояснили, что новые зарегистрированные случаи объясняются поздним обращением за медицинской помощью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в лечебные заведения Перми с 14 по 20 июня с признаками острой кишечной инфекции обратилось 28 человек. 23 пациента госпитализированы в инфекционные стационары. По предварительным данным, у заболевших выделена ДНК Salmonella. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением блюд, приготовленных в павильоне по ул. Мильчакова, 10. Деятельность павильона приостановлена.

Отметим, что за пять месяцев 2016 года 860 жителей Пермского края заболели сальмонеллезом, уровень заболеваемости в 2,5 раза превысил показатель аналогичного периода 2015 года и составил 32,9 на 100 тыс. населения.

Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы на территориях Горнозаводского, Усольского районов, городах Кунгур и Березники.

«В настоящее время эпидемический процесс по сальмонеллезной инфекции находится в фазе повышенной активности, регистрируются эпидемические очаги сальмонеллезной инфекции», — подчеркнули специалисты краевого Роспотребнадзора.