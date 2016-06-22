Москва, 22 июня, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Панели с изображениями футболистов, хоккеистов, легкоатлетов и других спортсменов вскоре украсят стадион «Лужники», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента строительства Москвы. Изображения расположат так, чтобы они сочетались с бежево-песчаным фасадом стадиона.

Pavel Kazachkov Стадион «Лужники»

«В настоящее время строители размещают панели в верхней части фасада арены. Работы выполнены уже на 10 процентов, завершить их планируется в конце лета», — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, стадион «Лужники» готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года. После реконструкции территории, систему навигации стадиона оформят в едином стиле: основу составит изображение кольца из пяти ласточек, а на асфальте у главного входа со стороны станции метро «Спортивная» появятся синие, фиолетовые, жёлтые, малиновые изображения птиц.

Также до 81 тысячи увеличат число зрительских мест на стадионе, а трибуны максимально приблизят к футбольному полю.