Рязань, 22 июня, 2016, 17:17 — ИА Регнум. На территории Рязанской области еще в трех селах объявлен карантин из-за обнаружения очага африканской чумы свиней, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление губернатора Олега Ковалева.

Альбрехт Дюрер. Чудовищная свинья. 1496

Так, очаги обнаружены в селе Коровка (Сапожковский район), а также в селах Ермо-Николаевка и Кононовка Пителинского района. В этих населенных пунктах в течение 30 дней будет действовать карантин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе с начала года выявлено 16 очагов АЧС. Заражены были девять диких кабанов, еще семь — случаи заражения домашних свиней. Заболевание обнаружено в шести районах: Кораблинском, Сапожковском, Пителинском, Чучковском, Шацком и Кадомском.

Из-за такого широкого распространения вируса на территории Рязанской области введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Олегом Ковалевым 10 июня «в целях оперативного реагирования» и «недопущения дальнейшего распространения заболевания на территории региона».