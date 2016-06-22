Архангельск, 22 июня, 2016, 17:16 — ИА Регнум. В Архангельской области в геометрической прогрессии растет число происшествий с гибелью людей на воде. В этом году в регионе утонули уже 37 человек (2015 год — 31 человек). Всего произошло 33 происшествия. Эти цифры могут еще увеличиться, так как в ближайшие дни в регионе ожидается теплая погода. Об этом в рамках заседания оргкомитета по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах заявил заместитель руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Юрий Маслянка, передает корреспондент ИА REGNUM.

report.az Утопающий

По его информации, неблагоприятная ситуация с гибелью людей на воде складывается не только в Архангельской области, но и в целом по стране. «В регионе на воде погибли 37 человек. Это достаточно большие цифры. Среди муниципальных образований лидирует Красноборский район, Плесецкий и Каргопольский. В ближайшие дни сохранится теплая погода выше 25 градусов, поэтому число погибших на воде может возрасти. Лето только началось, а у нас уже фиксируется резкое число чрезвычайных ситуаций на воде. Надо быть готовыми к любому повороту событий. К сожалению, пока поступает лишь негативная информация», — сказал Юрий Маслянка.

Также он отметил, что выполнение решений оргкомитета муниципальными образованиями крайне низкое. Из 25 муниципальных образований области графики совместных патрулирований мест массового отдыха людей 13 муниципалитетов не представили, информацию о проведении мероприятий месячника безопасности не предоставили 5 муниципалитетов. «Кроме этого, стоит отметить, что снизилось и число заявок на проведение обследования дна водоемов в местах массового отдыха людей. Подано 64 заявки, выполнено 63. В прошлом году было подано 92 заявки», — сказал Юрий Маслянка.

Месячник безопасности на воде стартовал 20 июня и продлится до 20 июля текущего года. Официально в Архангельской области открыто только четыре пляжа из запланированных 28.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Архангельская область ежегодно не торопится с оборудованием пляжей. Нарушителям за купание в необорудованных местах грозит штраф от 100 до 300 рублей, за купание в нетрезвом виде — до 700 рублей.