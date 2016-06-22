Санкт-Петербург, 22 июня, 2016, 17:15 — ИА Регнум. В 2015 году произошло 47 случаев нападения на сотрудников «скорой помощи» Санкт-Петербурга. Тяжелых травм, к счастью, ни один медик не получил. Об этом сегодня, 22 июня, сообщил главный врач ГБУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» Алексей Бойков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Курнаков Ответственные за жизнь. 1980

Напомним, в обществе, СМИ и Госдуме обсуждалось предложение приравнять нападения на врачей «скорой» по тяжести наказания к нападению на полицейских, но этого так и не было сделано. В мае Госдума отклонила четыре законопроекта об ужесточении ответственности за нападение на сотрудников «скорой помощи». Профильный комитет посчитал, что действующего наказания за агрессию, уже предусмотренного Уголовным кодексом, достаточно.

Читайте ранее: Госдума отказалась повышать ответственность за нападения на врачей

Особенно острой проблема нападений на сотрудников «скорой» стала после закрытия вытрезвителей, когда именно на медиков упала серьезная нагрузка по доставке таких, зачастую буйных, граждан в больницы.

«За нанесение травм легкой степени тяжести врачу «скорой помощи», как обычному человеку, предусмотрена административная мера наказания, а если полицейскому — это уже уголовно наказуемое деяние. Нападение на сотрудника «скорой помощи» должно наказываться как уголовное преступление», — подчеркнул Алексей Бойков.

Читайте ранее в этом сюжете: Законы не писаны. Врачей пора вооружать?

При этом, как рассказал главврач, 75% штата «скорой помощи» в Петербурге составляют женщины. И именно им приходится ночью входить в темные подъезды и зачастую в одиночку справляться с агрессивными или пьяными пациентами.

Алексей Бойков отметил, что по нормативам, медику-женщине даже нельзя носить тяжести свыше 7 килограммов, не говоря уже о переноске пациентов на носилках.

«Врачебная сумка составляет от 5 до 7 килограммов, реанимационный рюкзак — 7−10 килограммов. Аппарат Lucas — больше 10 килограммов. Это то, что бригада несет на вызов. У нас сотрудницы, сами по 45 килограммов, берут тяжелого по состоянию пациента и несут на носилках. Иногда архитектура наших домов не позволяет развернуться и вынести пациента. Если есть необходимость, вызываются специалисты МЧС, которые помогают. В более легких случаях приезжает вторая бригада, где в составе есть мужчины», — рассказал Бойков.

Главврач посетовал и на изменившееся отношение общества к «скорой помощи» в целом: люди перестали не только отзываться на просьбы врачей, но даже элементарно отказываются открыть дверь, приехавшим на вызов в соседнюю квартиру медикам. «Раньше врачи «скорой помощи» могли позвонить соседям в 4 утра, попросить позвонить по телефону или помочь донести больного до автомобиля. Сегодня же по звонку открывается внутренняя дверь, человек отвечает, что «скорую» не вызывал, и закрывает дверь», — сказал Бойков.

Также специалист подчеркнул необходимость ужесточения наказания за непропуск автомобилей «скорой помощи» на дороге. «Сейчас наказание то ли 300, то ли 500 рублей. Если это будет 5−8 тысяч, думаю, что это будет применяться», — считает он.